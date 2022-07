OBITUARY

Omegna, morto il neo sindaco Soressi

Al ballottaggio dello scorso 26 giugno aveva battuto il suo predecessore Marchioni, riconsegnando dopo cinque anni la guida del Comune al centrosinistra. Sconfitto dal cancro, contro cui combatteva da anni

Lutto a Omegna e nella politica piemontese. È mancato questa notte al termine una grave malattia Alberto Soressi, neo sindaco della città del Cusio sulla riva del lago d’Orta. Protagonista della riconquista da parte del centrosinistra della guida del Comune, Soressi al ballottaggio dello scorso 26 giugno aveva battuto con il 51, 72% dei voti il suo predecessore, Paolo Marchioni del centrodestra. «Adesso inizia il bello, perché c’è tantissimo da fare erano state le sue prime affermazioni dopo la vittoria –. Omegna tornerà a essere la città della solidarietà e del dialogo». Purtroppo, il destino non gli ha concesso neppure il tempo per impostare l’attività amministrativa. È stato sconfitto dal cancro contro il quale lottava da alcuni anni. Una malattia che sembrava aver debellato quando, sette mesi fa, il centrosinistra decise di candidarlo. Soressi, che era stato a lungo dirigente scolastico, aveva 65 anni e lascia moglie e due figli. Omegna, quindi, tornerà al voto la prossima primavera; nel frattempo, come prevede l’articolo 53 comma 1 d.lgs. 267/2000, le funzioni del sindaco saranno svolte dal vicesindaco e Consiglio e Giunta rimangono in carica sino alle elezioni.