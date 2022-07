Stellantis: utile netto semestre 8 miliardi, +34%

Stellantis ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 8 miliardi di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo del 2021. I ricavi netti sono pari a 88 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al primo semestre 2021 proforma "grazie ai forti prezzi netti, al mix di veicoli e agli effetti positivi dei cambi di conversione". L'utile operativo rettificato è pari a 12,4 miliardi di euro, in crescita del 44% rispetto al primo semestre 2021, con un margine del 14,1%; tutte e cinque le Region hanno raggiunto margini a due cifre. Il flusso di cassa industriale netto è pari a 5,3 miliardi di euro, in aumento di 6,5 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2021. La liquidità industriale disponibile è pari a a 59,7 miliardi di euro.