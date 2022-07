Stellantis: Tavares, avanti ambiziosa strategia per elettrico

"In un contesto globale complesso proseguiamo sulla strada del piano 'Dare Forward', ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione". Così l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, commenta i risultati realizzati dal gruppo nel primo semestre. "Insieme alla resilienza, all'agilità e alla mentalità imprenditoriale delle nostre persone e grazie anche ai nostri partner innovativi - osserva Tavares - stiamo trasformando Stellantis in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile e pronta per il futuro. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i dipendenti di Stellantis per l'impegno profuso e il contributo dato a questi risultati".