Piemonte: Consiglio regionale discute Rendiconto 2021 Regione

E' in corso questa mattina in Consiglio regionale l'esame del Rendiconto 2021 della Regione. La contrapposizione fra maggioranza e opposizione è deflagrata durante un intervento del capogruppo Luv Marco Grimaldi, che mentre svolgeva la relazione di minoranza è stato espulso dal presidente dell'Assemblea legislativa Stefano Allasia per i toni usati, ritenuti "poco rispettosi dell'Aula". Dopo una breve sospensione dei lavori, Grimaldi è stato però fatto rientrare. Nel mirino del capogruppo Luv, "i bonus a pioggia che hanno messo in ginocchio le casse di Finpiemonte, come ha sottolineato ieri la Corte dei Conti, tutti soldi che se va bene sono andati in plexiglass e amuchina, non in investimenti". "L'importanza di questo documento - ha detto l'altro relatore di minoranza Raffaele Gallo, capogruppo Pd - ce la ricorda la Corte dei Conti laddove spiega che la ripresa economica del Piemonte è legata al risanamento dei conti della Regione. Noi vediamo una luce e tante ombre: la luce sta nell'avere proseguito la linea del rigore avviata negli anni passati. Ma le ombre sono numerose, a partire dalla gestione di Finpiemonte e dalla confusione creata con la nascita dell'Azienda Zero in sanità". In difesa delle scelte della maggioranza è intervenuto il capogruppo della Lega, Alberto Preioni. "Dagli interventi dei relatori di minoranza - ha detto l'esponente del Carroccio - sembra che la parifica della Corte dei Conti non sia arrivata, ma non è così: è arrivata e ne siamo contenti. Il bonus Piemonte lo rivendichiamo con forza, in un momento in cui la nostra economia veniva travolta dallo tsunami del Covid era importante intervenire subito. Rivendichiamo anche la ristrutturazione della sanità che stiamo realizzando, e siamo contenti di avere i conti in ordine, come ha certificato ieri la Corte dei Conti".