Nasce a Torino la prima "patente delle tecnologie emergenti"

Nasce in Piemonte, a Torino, la prima "patente delle tecnologie emergenti": sarà rilasciata da un corso universitario di 125 ore, online e on demand, da ottobre accessibile da tutta Italia e aperto a tutti: studenti, professionisti, imprenditori, disoccupati. Secondo uno studio di Accenture e Frontier Economics l'Intelligenza Artificiale può aumentare il fatturato di quasi 4 trilioni di dollari nel 2035. Si stima che l'impatto delle tecnologie IA sul lavoro porterà un aumento della produttività fino al 40% e consentirà alle persone di fare un uso più efficiente del loro tempo. Il corso del Dipartimento di Management dell'Università di Torino "Human & Technology Licence for Business Innovation" (H&TL), proposto da Paolo Biancone, professore ordinario di Economia Aziendale dell'Università di Torino, e Silvana Secinaro, professore associato di Economia aziendale dell'Università di Torino, in collaborazione con Comau, attraverso la sua Academy. Al termine, con il superamento di un test, il corso rilascia la prima "patente delle tecnologie emergenti" e 5 Cfu (crediti formativi universitari) che possono essere accreditati anche presso gli ordini professionali. "E' indispensabile non farsi trovare impreparati, essere protagonisti e non spettatori del cambiamento. Ma solo diffondendo la consapevolezza di come la tecnologia può cambiare la vita delle persone e delle aziende, si può realizzare appieno la trasformazione digitale" spiega Biancone. "Le tecnologie possono essere acquistate da tutti, ma non è possedendo gli strumenti che si diventa competitivi, servono i lavoratori che li vogliano e sappiano utilizzare" aggiunge Ezio Fregnan, direttore dell'Academy di Comau.