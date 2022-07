Crosetto, scelto star fuori da tempo non mi son trovato male

"Per semplificare la vita ai molti che me lo chiedono, lo scrivo qui: come dico da tempo, non ho l'ambizione o la necessità di tornare in Parlamento". Lo scrive su Twitter Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d'Italia. "Ho fatto anni fa la scelta di rimanere fuori e non mi sono trovato male!", aggiunge riferendosi alle dimissioni dalla Camera avvenute nel marzo 2019.