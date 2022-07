Canalis (Pd), più efficienza con fusione dei piccoli Comuni

"Io non ho attaccato i piccoli Comuni. Ho invece voluto evidenziare le loro riconosciute difficoltà e ho parlato della necessità di incentivare le unioni e le fusioni di comuni e di rafforzare il ruolo di assistenza delle province, con interventi di modifica delle leggi regionali". Monica Canalis, vicesegretaria del Partito democratico Piemonte replica così alle dichiarazioni del presidente dell'Anpci Franca Biglio secondo la quale, spiega Canalis " le lacune che ho evidenziato parlando dei piccoli Comuni riguarderebbero tutti i comuni e non solo quelli di minore dimensione demografica". Secondo Canalis nessun'altra regione come il Piemonte ha "un numero così elevato di comuni, 571 su 1.181, sotto i mille abitanti, che non solo faticano a trovare i candidati per il consiglio comunale, ma spesso non beneficiano neppure della salutare dialettica tra maggioranza e minoranza e dell'alternanza democratica, oltre ad affidare di frequente le proprie funzioni fondamentali, come la redazione del bilancio, a consulenti esterni, non avendo abbastanza dipendenti". "Se vogliamo migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e la dinamica democratica, se vogliamo garantire che il presidio democratico del territorio non sia solo simbolico o, peggio, fittizio, dobbiamo incoraggiare le unioni e le fusioni e rafforzare la funzione di assistenza ai comuni da parte delle province", sottolinea Canalis.