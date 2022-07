No Tav: Porchietto (FI), violenze inaccettabili, davvero basta

"Speravamo che gli attacchi violenti e oltre ogni limite da parte dei No Tav fossero finalmente un ricordo del passato. Ancora una volta, manifestanti fuori controllo e con l'unico obiettivo di colpire le forze dell'ordine si sono resi protagonisti di un episodio inaccettabile. Da anni la Val Susa è vittima di personaggi che si nascondono dietro il sacrosanto diritto di manifestare, ma non sono altro che dei delinquenti. Spero che la reazione dello Stato sia quanto più severa e ferma possibile. La mia solidarietà ai poliziotti feriti e agli abitanti della Valle costretti a subire questo clima di guerriglia". Così in una nota Claudia Porchietto, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.