Centri sociali: la vicesindaca di Torino scrive al prefetto

"Il fenomeno delle occupazioni operate dai centri sociali, nonostante l'impegno congiunto a contenere la dimensione, resta un problema di particolare rilevanza per la Città di Torino, sia per i suoi effetti sulla gestione del patrimonio sia e soprattutto per i rischi potenziali in capo alle persone che utilizzano abusivamente gli edifici". Lo sostiene la vicesindaca di Torino, Michela Favaro, in una lettera inviata al prefetto del capoluogo piemontese, Raffaele Ruberto, nei giorni scorsi, e resa pubblica oggi in occasione della discussione in commissione a Torino di una mozione di FdI per lo sgombero di Askatasuna. La vicesindaca chiede dunque al prefetto "la possibilità di un approfondimento congiunto della tematica, con lo scopo di individuare percorsi condivisi di soluzione".