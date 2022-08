Calderoli silura Montani

Dicono che… a silurare Enrico Montani da responsabile organizzativo della Lega piemontese, sostituito nelle scorse ore da Alessandro Giglio Vigna, sia stato Roberto Calderoli. L’obiettivo del capo della macchina elettorale di via Bellerio è quello azzoppare possibili concorrenti del fido Giorgio Bergesio per uno dei pochi futuri scranni a Palazzo Madama che il Carroccio piemontese probabilmente riuscirà a mantenere. La decisione, avallata dal segretario regionale Riccardo Molinari (in fondo Giglio Vigna fa parte del suo ristretto entourage) pare sia stata presa giorni fa nel tinello di casa Calderoli, dopo un confronto casalingo con la moglie Gianna Gancia.