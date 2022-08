Auto: Uliano, incentivi utili ma serve sostegno a transizione

"La strada degli incentivi in questo periodo è utile perché consente di alimentare la domanda rispetto a prodotti che mediamente hanno costi maggiori rispetto alle motorizzazioni tradizionali. Per noi è fondamentale che si riprenda la discussione rispetto a tutto il capitolo che riguarda le forme di finanziamento necessarie ad accompagnare il sistema industriale verso la transizione sulle motorizzazioni sostenibili". È il commento di Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl. "Sono quasi oltre 6 miliardi i fondi stanziati per i prossimi anni, ma dobbiamo fare in fretta perché il cambiamento è già in corso e rischia di impattare negativamente sull'occupazione" aggiunge Uliano.