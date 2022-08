Covid: Piemonte si conferma regione con incidenza più bassa

Ancora una conferma sulla bassa incidenza dei casi Covid in Piemonte. La Regione condivide con la Lombardia il dato più basso a livello nazionale, con 351,3 casi contro i 448,6 della media Italiana. Sul fronte dei posti letto, l'occupazione nei reparti ordinari è al 7,2 per cento contro il 14,1 per cento della media nazionale. Mentre sulle terapie intensive, la Regione è a quota 1,9 per cento contro il 3,4 per cento della media Italiana.