Elezioni: Bergesio (Lega), Letta inopportuno su cibo vegano

"Una dichiarazione inopportuna e poco rispettosa di una categoria che sta affrontando un periodo di grave difficoltà". Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura, di Cuneo, commenta l'invito di Enrico Letta a partecipare alla festa dell’Unità a Roma dove "ho mangiato un buon hamburger vegano". Secondo Bergesio "la dichiarazione di Letta manca di rispetto a una categoria di lavoratori, le aziende agro-zootecniche che stanno affrontando enormi difficoltà per continuare a garantire la qualità di un prodotto, le carni, che contribuisce in misura determinante al successo del Made in Italy nel mondo, quindi all'economia del nostro Paese".