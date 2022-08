L'anello di Palenzona

Dicono che... pur non avendo molti il passo allenato degli scout, pochi abbiano rinunciato domenica scorsa a salire fino a Balme per raggiungere i 1750 metri del Pian della Mussa dov’è il soggiorno alpino della Scuole Pie e festeggiare gli 82 anni di Padre Ugo Barani, già a capo della Provincia italiana degli Scolopi e tutt’ora con importanti incarichi nella congregazione. Originario di Fiorenzuola D’Arda, ma da moltissimi anni a Ovada, Padre Ugo negli anni Settanta suscitò clamore per un presepio amtimilitarista, quarant’anni dopo, nel 2021 rappresentò la natività in un contesto sanitario a dir poco difficile seguendo la via imboccata con la costituzione e la guida di un battagliero osservatorio sull’ospedale della città. Sarà anche per questo che tra coloro che sono saliti in quota, tra questi l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino che a Balme ha casa di famiglia, non è mancato il direttore generale dell’Asl di Alessandria Luigi Vercellino? Visto il caldo e le salite il manager ha rinunciato all’amata bicicletta, ma non alle due ruote ripiegando sulla moto seguendo in questo il “suo” assessore Luigi Icardi. Una veloce capatina nell’affollata festa, senza tuttavia scordare di baciare l’anello. Non solo quello del festeggiato, ma pure e non di meno quello di un ospite del peso di Fabrizio Palenzona, soi disant “credente peccatore”. E se, come diceva il Divo Giulio, a pensare male si fa peccato, ma spesso s’indovina…