L'astigiana Cerrato nel direttivo nazionale Creis

L'astigiana Chiara Cerrato, già Consigliera di parità della Provincia di Asti per due mandati ed attualmente componente della Commissione pari opportunità della Regione Piemonte, entra nel direttivo nazionale dell'Associazione di promozione sociale Creis (Centro Ricerca Europeo per l'Innovazione Sostenibile). L'associazione, che ha sede legale a Lecce ed è presente in Puglia, Liguria, Lombardia, Lazio, Sicilia, e, dallo scorso anno, in Friuli V.G. e Piemonte con sede presso l'Istituto Artom di Asti. La realtà promuove i valori della partecipazione e dell'innovazione. "Superando l'orizzonte della propria provincia e regione - commenta Cerrato - si conoscono realtà, iniziative, buone pratiche che, nate in situazioni diverse, possono diventare seme che germoglia e produce frutti anche sul nostro territorio".