Lepri (Pd), massimo impegno per risolvere caro bollette

"Sulla questione del teleriscaldamento a Torino c'è il massimo impegno del Partito democratico per risolvere il caro bollette. I primi responsabili del forte incremento delle bollette del teleriscaldamento sono Putin, cui le destre hanno sempre strizzato l'occhio, nonché la speculazione internazionale". Lo sostiene in una nota il deputato Pd Stefano Lepri, candidato alla Camera. "Un secondo responsabile - afferma - è il Governo, che ha con più misure finora ristorato famiglie e imprese dal caro bollette, ma si è dimenticato del teleriscaldamento. Cosa ha fatto il ministro Giorgetti, che aveva ricevuto già a marzo una lettera dal sindaco Lo Russo e da altri sindaci su questo problema? Anche i partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi sono tra i responsabili. Se infatti fosse ancora operativo, avremmo certo già recuperato e risolto la questione". "Il Pd - conclude Lepri - ha fatto la sua parte: ha presentato emendamenti sia sul decreto energia che sul decreto aiuti e ora sul decreto aiuti bis. Ora far di tutto perché il caro teleriscaldamento possa essere superato, presto e bene".