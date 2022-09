Stellantis: Lo Russo, con Cirio prepariamo incontro

"Lavorando insieme, Comune e Regione, ci proponiamo di arrivare all'incontro con Stellantis e Tavares con una piattaforma di opportunità che possono indurre il gruppo a rafforzare la convinzione che Torino e l'area metropolitana sono territori idonei allo sviluppo dell'industria dell'autoveicolo elettrico e della transizione ecologica". A dirlo, a margine di un incontro stampa sulle anagrafi, il sindaco Stefano Lo Russo interpellato sull'incontro con l'ad di Stellantis Carlos Tavares in programma il 20 settembre. "Abbiamo fatto il punto con la Regione - dice Lo Russo -, c’è una serie di iniziative, proposte, strumenti che la Città di Torino è in grado di mettere in campo a partire dal piano regolatore, le varianti urbanistiche che possono accompagnare il processo di trasformazione di Mirafiori, la Regione è disponibile a individuare formule di incentivazione legate soprattutto all'approvvigionamento energetico".