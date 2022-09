Migranti: Festival dell'accoglienza a Torino

L'Ufficio pastorale migranti dell'Arcidiocesi di Torino, in collaborazione con l'Ufficio missionario dell'Arcidiocesi, ha organizzato la seconda edizione del Festival dell'accoglienza, in calendario dal 9 settembre al 27 ottobre sui "temi legati all'incontro, al confronto e all'integrazione dei migranti che vengono a vivere nelle nostre città, per costruire insieme una nuova comunità". Sono previsti 49 appuntamenti in 25 sedi sulle questioni sociali, etiche, legali e culturali; spettacoli teatrali e musicali, una rassegna cinematografica, presentazioni di libri, iniziative particolari per i giovani e quattro incontri dedicati ai temi della Fede. Porteranno il loro contributo 151 relatori (di questi 46% donne e 25% di origine straniera), fra cui l'arcivescovo di Torino, Roberto Repole, il vescovo di Asti, monsignor Marco Prastaro, i giornalisti Domenico Quirico e Nello Scavo, il parlamentare Andrea Giorgis, lo scrittore Paolo Rumiz e il monaco Enzo Bianchi, i registi Laura Curino e Gabriele Vacis, il presidente della Fondazione Migrantes, monsignor Gian Carlo Perego. Il festival intende offrire una occasione alle istituzioni, al mondo del terzo settore e alla cittadinanza di soffermarsi per riflettere sui significati profondi del verbo accogliere, per costruire relazioni e alleanze, per riconoscere i nostri limiti e le nostre fragilità ma anche per valorizzare l'impegno di chi quotidianamente opera a favore di coloro che giungono nel nostro Paese: istituzioni religiose e laiche, pubbliche e private, famiglie e tante singole persone. Tema conduttore di questa edizione della manifestazione sarà il "cammino". Il festival è organizzato in collaborazione con la Fondazione Migrantes della Cei, l'Opera Barolo, Torino Spiritualità, il Festival delle Migrazioni, il Museo del Risorgimento, il Circolo dei lettori, il Torino Film Festival, il Museo del Cinema, l'Asgi, il Comitato Interfedi, Reale Foundation e altre istituzioni torinesi. Il Festival è patrocinato dalla Città di Torino e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Crt.