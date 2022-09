Icardi, che Botta!

Dicono che… qualcuno dovrebbe ricordare al leghista Eraldo Botta, candidato al Senato nel collegio plurinominale di Novara, Vercelli, Alessandria e Cuneo, che il titolare della Sanità in Piemonte è il suo compagno di partito Luigi Icardi. L’ex presidente della Provincia e sindaco di Varallo, infatti, ha caratterizzato la sua campagna elettorale nel denunciare il malfunzionamento del sistema sanitario: liste d’attesa infinite, pronto soccorso affollati, mancanza di medici e posti letto. Una situazione disastrosa al punto da affermare che “i cittadini non hanno più la garanzia dell’assistenza sanitaria”. Come e più di un esponente dell’opposizione, Botta accusa la “scarsa lungimiranza nelle scelte in tema di politica socio-sanitaria” e pertanto invoca “urgenti politiche serie e ragionate nell’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini, che devono essere efficaci ed efficienti, appropriati e tempestivi”. Al netto della sintassi ballerina, il messaggio è inequivocabile: la Lega e il suo assessore hanno fallito.