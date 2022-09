Zelig-Meloni

Quante Giorgia – “Giorgia Meloni è contraria alla cessione di Ita, buco nero bei conti pubblici, e alza la bandiera del sovranismo aereo. Poi va alla Confederazione nazionale dell'artigianato e chiede allo Stato di non rompere le scatole a chi fa impresa. Meloni-Zelig sposa le cause di tutti gli interlocutori che incontra. Veda di regolarsi perché in caso di vittoria dovrà rapidamente trasformare molti sì in altrettanti no. Vincere le elezioni può essere facile, ma governare una grande democrazia è tutt’altra musica”. Lo afferma in una nota il deputato di Azione e candidato alla Camera, Osvaldo Napoli.