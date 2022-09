Torna la Festa in Rosso a Torino dal 15 al 18 settembre

Dal 15 al 18 settembre torna a Torino la Festa in Rosso, un appuntamento di Rifondazione Comunista "contro la guerra, per la giustizia sociale e ambientale". L'iniziativa verrà ospitata al Circolo Arci della bocciofila Vanchiglietta, Lungo Dora Pietro Colletta 39. Tra gli stand anche una mostra fotografica di Gio' Palazzo dal titolo 'Dagli anni '70 alla globalizzazione'. "Discuteremo sulle prospettive politiche di Unione Popolare, sulle politiche di genere, sulla Pace e il disarmo - spiega il segretario provinciale Fausto Cristofari - vedremo in scena una importante riflessione di Angelo D'Orsi sulla figura fondamentale di Antonio Gramsci e la satira politica di Francesca Fornario anticipato dal saluto di Paolo Ferrero. Il tutto contornato da vari momenti di musica e convivialità".