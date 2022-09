Castello in piazza Castello

Dicono che… Antonio Castello, oltre a quella per le Politiche, abbia già iniziato la sua personale campagna elettorale in vista delle amministrative di primavera, Una decisione quasi obbliogata, visto che lo stesso Castello ha portato alle dimissioni per sfinimento il povero Roberto Signoriello, che lui aveva designato e che lo scorso aprile ha preferito gettare la spugna piuttosto che continuare la convivenza con il suo ingombrante predecessore (e prossimo successore). Questa volta Castello, gran collettore di preferenze nella zona, potrà contare anche su un supporter d’eccezione: il governatore del Piemonte Alberto Cirio, infatti, lo ha da poco ingaggiato nel suo staff come consulente sulle politiche sanitarie e il Pnrr. Tutti si chiedono come abbia potuto finora privarsi di una simile professionalità.