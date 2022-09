Salvai la fascia ma non Appendino

Dicono che… nella rutilante campagna elettorale di Chiara Appendino l’unico neo, finora, sia stato il comizio di Pinerolo. Infatti, come riporta la Voce pinerolese, l’ex sindaco di Torino, candidata in quattro collegi per le elezioni politiche del 25 settembre, ha voluto toccare nel suo tour anche la capitale degli Acaja. Una delusione, anzi un vero e proprio flop: in piazza San Donato, ad ascoltarla, erano presenti una trentina di persone. Le stelle grilline, a Pinerolo, non brillano più, forse a causa delloperato del sindaco pentastellato Matteo Salvai, ipotizza il quotidiano online.