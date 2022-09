Al ministro Brunetta il premio Cavour 2022

La fondazione "Camillo Cavour" e l'associazione "Amici della fondazione Cavour" hanno attribuito al ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, il premio Cavour 2022, giunto alla XVI edizione. La cerimonia di consegna del premio, che consiste in una riproduzione in oro dei celebri occhialini del primo premier italiano, si terrà domani a Santena (Torino) nella sede della fondazione a partire dalle 15. Al termine della premiazione, la fanfara della Brigata Alpina Taurinense terrà un concerto nel parco del Castello di Santena. La premiazione sarà preceduta alle 9 dall'inaugurazione del polo formativo territoriale della scuola nazionale dell'amministrazione in Piemonte, alla presenza dello stesso Brunetta e della presidente della scuola, Paola Severino. "Conferiamo il premio Cavour 2022 a Renato Brunetta, ordinario di economia del lavoro, eminente studioso dei problemi delle istituzioni e delle relazioni industriali, due volte ministro della Funzione pubblica, in riconoscimento della sua attività costante e appassionata nel campo della riforma dell'amministrazione italiana - si legge nella motivazione del premio - in ciò egli si inserisce in una tradizione virtuosa, vorremmo dire con orgoglio (pensando anche a Giovanni Giolitti) piemontese, il quale nel corso della storia d'Italia ha individuato nel buon funzionamento dei servizi a favore dei cittadini, nella correttezza dell'azione amministrativa e nella sua efficienza alcuni dei doveri essenziali dello Stato. Non appaia, dunque, fuori luogo se, all'interno di questa tradizione, si vuole oggi, conferendogli il premio, riconoscere a Brunetta il contributo di studioso, di uomo di governo e di riformatore, ponendolo idealmente accanto a quello di Camillo Benso di Cavour". "Come Cavour guardava alla sua Europa - si legge ancora - così oggi il riformismo di Renato Brunetta è autenticamente europeo. Promuove il processo di convergenza, all'insegna dell'obiettivo condiviso del Next Generation Eu: una crescita sostenibile e inclusiva. La nuova Pubblica amministrazione disegnata dal Pnrr costruisce una nuova Italia, più efficiente e più giusta, dentro una nuova Europa. Nei valori di Cavour noi vogliamo ancora oggi riconoscerci, pur mutati i tempi e modificate le circostanze. Valori che ravvisiamo nell'opera appassionata del ministro Brunetta. Al quale, in nome di quei valori, siamo orgogliosi di conferire il premio Cavour 2022".