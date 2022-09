Stellantis: Pichetto, bene impegni in Italia e Mirafiori

"Gli impegni di Stellantis in Italia e a Mirafiori sono confortanti anche sul piano industriale e dell'innovazione tecnologica. Come Mise abbiamo lavorato affinché questo accadesse. Ora aspettiamo rassicurazioni sulla salvaguardia dei posti di lavoro, con l'obiettivo di non perdere di vista il progetto di politica industriale a sostegno del settore automotive". Lo afferma il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.