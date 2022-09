Stellantis: Fim, positivi interventi per Mirafiori

"Sono positivi gli interventi sul comprensorio di Torino. Serve un incontro di verifica stato avanzamento piano industriale". Lo affermano il segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano e il segretario generale Fim Cisl Torino Davide Provenzano. "Abbiamo ribadito alla direzione di Stellantis - spiegano - la necessità di convocare quanto prima il tavolo a livello ministeriale, in quanto per noi è importante verificare il lancio di nuove produzioni e la messa in sicurezza degli altri stabilimenti oggi più esposti sulle motorizzazioni tradizionali e i percorsi legati alla formazione professionale. E' prioritario costruire le condizioni per il futuro sia in termini industriali che occupazionali. In una situazione come quella che stiamo vivendo di forti cambiamenti sia nel contesto economico che internazionale è necessario un continuo confronto per l'attuazione dei piani di investimenti nel nostro Paese".