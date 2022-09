Su tartufo Alba stagione impegnativa, si spera nella pioggia

"C'è stata tanta siccità, la terra è asciutta. Attendiamo tanta pioggia per avere tanti tartufi, la stagione sarà impegnativa, la siccità finora non ci ha aiutato, attendiamo tante piogge nella prossima settimana per avere tanti tartufi". È la tradizionale "previsione" sulla stagione fatta da Liliana Allena, presidente Ente fiera internazionale tartufo bianco d'Alba a margine della celebrazione Tuber Primae Noctis, Capodanno del Tartufo bianco di Alba, avvenuta durante la VI conferenza mondiale dell'enoturismo organizzata da Unwto e ministero del Turismo avvenuta nella cittadina piemontese. "Già lo scorso anno la stagione - aggiunge - era stata un po' in salita, il cambiamento climatico incide e sta dando segnali. Il tartufo è un indicatore naturale, evidenzia e ci fa vedere le criticità. L'anno scorso nonostante tutto, considerando anche il post Covid, è stata una bella stagione turistica pur mancando i turisti del lungo raggio. Quest'anno rivediamo i viaggiatori dagli Usa in primavera e estate e ci aspettiamo una fiera al ritorno della normalità totale".