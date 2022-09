Banca Sella: sostiene investimenti green imprese del Pnrr

Nuova iniziativa di Banca Sella per supportare la clientela nella transizione energetica e green, in un contesto caratterizzato anche dall'incremento dei costi del gas e dell'energia elettrica. Banca Sella mette, infatti, a disposizione nuovi fondi a sostegno delle aziende che intendono partecipare al bando “Parco Agrisolare” previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) il cui scopo è incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. I finanziamenti 'Energia Pulita' di Banca Sella, di durata variabile in funzione dell'intervento e delle esigenze dell'impresa, possono essere utilizzati sia per la realizzazione dei progetti ammessi al bando che beneficeranno dei contributi pubblici previsti, sia per finanziare ulteriori investimenti in ottica di riqualificazione energetica anche non rientranti in tale bando.