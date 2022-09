Il Sì di Ricca

Dicono che… il silenzio elettorale sarà rotto da un “Sì”, quello che pronuncerà all’altare uno dei principali esponenti della Lega di Torino. Si sposa infatti domani Fabrizio Ricca, assessore regionale a Sport e Partecipate che convola a nozze con Magda Beretta, sindaca di Senago nell’hinterland milanese, anche lei considerata tra gli astri nascenti del partito di Matteo Salvini. Un amore nato ai tempi della comune militanza tra i Giovani Padani, poi i raduni a Pontida e così i due non si sono più persi di vista. Peccato solo che la crisi di governo e le elezioni anticipate abbiano costretto i due piccioncini a ridurre sensibilmente le loro pretese riguardo al viaggio di nozze. Il giorno dopo il matrimonio in terra lombarda, Ricca tornerà a Torino per votare, poi qualche giorno in montagna finché a metà settimana i due non torneranno alla loro routine.