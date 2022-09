Maltempo: Alessandria, segnalate su Telegram strade allagate

Disagi ad Alessandria a causa della pioggia caduta questa mattina, con allagamenti delle strade dovuti alle caditoie otturate. Per questo motivo il sindaco Giorgio Abonante e l'assessore ai Lavori Pubblici Michelangelo Serra hanno lanciato, attraverso i social, un appello, affinché gli alessandrini collaborino con il Comune segnalando con foto, sul gruppo Telegram "Caditoie Otturate Alessandria", le zone allagate. "In attesa dell' App Municipium appositamente sviluppata per le segnalazioni, vi chiediamo di darci una mano a individuare le caditoie otturate e le aree interessate da problematiche di allagamento" ha spiegato il sindaco. "L'assessore Serra raccoglierà le segnalazioni, mapperà le aree interessate e predisporrà una serie di interventi volti alla sistemazione delle criticità", ha concluso.