Elezioni: FI Piemonte, rimarcata ancora la nostra centralità

"Abbiamo ottenuto un risultato straordinario come partito nonostante in tanti ci dessero per morti. Le urne invece hanno rimarcato ancora una volta la centralità di Forza Italia in Italia e in Piemonte: siamo l'unica forza capace di intercettare il consenso dei moderati italiani. Senza di noi non si vince e i cittadini ci hanno riconosciuto il ruolo di garanti del nuovo Governo italiano più volte rimarcato dal nostro presidente Silvio Berlusconi". Lo sostengono, i dirigenti di Forza Italia in Piemonte. "Il risultato di Forza Italia in Piemonte, al pari di quello della Lombardia è il migliore del Centro Nord, e ci ha permesso di far eleggere due senatori e tre deputati - affermano - Sappiamo che il taglio dei parlamentari purtroppo ci ha penalizzato visto l'alto numero d'uscenti: tutti i candidati però, anche quelli che avevano meno chance di uscire, hanno compiuto un lavoro straordinario, mettendoci passione, impegno e amore per i valori liberali e popolari azzurri". "Questa corsa, rincorsa, rafforza la nostra squadra in Piemonte e in Italia e ci porta ad essere ottimisti di tornare nei prossimi anni ad essere forza trainante della coalizione".