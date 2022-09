Piemonte: Valle (Pd), ancora ritardi per grattacielo Regione

"Speravamo fosse la volta buona ma, nonostante gli annunci, l'agibilità del grattacielo della Regione Piemonte è ancora in là da venire e così il trasferimento di uffici e personale". A dirlo il vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte e consigliere Pd Daniele Valle dopo la risposta al suo question time da parte dell'assessore al Bilancio Andrea Tronzano. Quest'ultimo ha spiegato che "si sta predisponendo la pratica Scia antincendio, prodromica all'agibilità, che sarà presentata il 14 ottobre". Valle ricorda che la presentazione della pratica di agibilità "era stata ufficialmente annunciata per il 10 ottobre mentre ora slitta a data indefinita". Tronzano ha anche spiegato che "sono in corso di attuazione gli interventi del settore informatico per rendere gli spazi operativi e quelli per garantire la copertura del segnale di telefonia mobile, si stanno definendo gli aspetti logistici per l'arrivo degli arredi, predisponendo gli appalti per il servizio di ristorazione, pulizia, portierato ed è in corso di progettazione il sistema di automazione ingressi/uscite e di pagamento del parcheggio interrato". Per Valle "l'unica buona notizia è che i procedimenti giudiziari in corso non sono di ostacolo all'allestimento del grattacielo e alla fruizione degli spazi. Per il resto occorrerà attendere sperando non sorgano nuovi imprevisti o criticità".