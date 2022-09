Piemonte: da oggi domande per "botteghe dei servizi"

Da oggi fino al 15 novembre sarà possibile partecipare al bando della Regione Piemonte sulle “botteghe dei servizi” in aree montane in comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Il bando, dal valore di 3 milioni di euro, è rivolto alle microimprese alle cooperative di comunità. Il contributo massimo previsto per ogni domanda è di 50 mila euro. L'obiettivo è quello di creare delle “botteghe” che svolgano servizi di prima necessità rispetto ai territori di montagna meno popolosi.