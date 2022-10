Covid: Cirio, in Piemonte non c'è preoccupazione

"Ormai abbiamo imparato che con l'avvio delle scuole e la mobilità che ritorna nell'autunno c'è anche l'aumento dei contagi. Ma quello su cui noi dobbiamo focalizzarci non è l'aumento dei contagi giornalieri, altrimenti saremmo schiavi di numeri che vanno e vengono a seconda della socialità delle persone. Quello che conta oggi è l'ospedalizzazione, cioè i numeri dei ricoveri, sui quali noi siamo sempre attenti e non ci sono elementi di preoccupazione". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sull'aumento dei casi Covid, a margine della presentazione di un'app per sordi. Per quanto riguarda i vaccini, Cirio ha sottolineato: "Continuiamo a essere ai vertici tra le Regioni d'Italia per le quarte dosi, non abbiamo mai mollato un giorno - ha aggiunto -. Come tutti i lunedì della mia vita da due anni a questa parte mi riunisco al Dirmei, perché per noi l'emergenza non è mai finita, perché dall'emergenza del Covid adesso c'è anche quella del ritorno alla normalità, del recupero della sanità negata, su cui stiamo mettendo tutte le nostre forze".