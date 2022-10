Fratello di Casale

Dicono che… dopo essere riuscito a piazzare in lista il suo capo di gabinetto Enzo Amich e a farlo eleggere in Parlamento, il giovane Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato e astro nascente di Fratelli d’Italia in Piemonte, stia brigando non poco per ottenere la direzione di un’Asl (possibilmente quella di Alessandria) per Antonio Maconi, attuale direttore del dipartimento Attività Integrate, Ricerca e Innovazione nell’azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. Una fitta rete di relazione che, secondo ambienti vicini al suo partito, servirebbe al primo cittadino per lanciarlo verso il suo prossimo obiettivo: uno scranno a Strasburgo alle elezioni europee del 2024.