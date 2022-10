L'Università di Torino vince la 25esima Rowing Regatta

Vittoria per l'Università di Torino sia nella gara maschile che nella femminile alla 25esima edizione della Rowing Regatta. La sfida ormai storica a colpi di remo tra gli Atenei torinesi sulle rive del fiume Po, ha visto il trionfo di UniTo sul Politecnico e su Escp Business School, special guest - che ha reso la competizione un evento internazionale - nella gara maschile, portando così l'Albo d'Oro della manifestazione sul punteggio di 15 a 10, a vantaggio dell'Università. La gara femminile ha visto trionfare sempre l'equipaggio dell'UniTo. Dopo la benedizione delle imbarcazioni a cura dell'equipe della pastorale universitaria guidata da Don Luca Peyron e la sfilata lungo via Po direzione Murazzi, hanno preso via le sfide: prima quella femminile nel 4 di coppia che ha visto la vittoria di UniTo per due manches a zero e poi quella nell'8+ maschile, con il successo sempre di UniTo e sempre due manches a zero. La singola manche si è disputata controcorrente sulla distanza di 400 mt. (dal Ponte Vittorio Emanuele I - piazza Vittorio Veneto, al ponte Umberto I - corso Vittorio Emanuele II). "La Rowing è un evento che crea sempre tanto entusiasmo e clamore allo sport universitario torinese - ha spiegato il presidente del Centro Universitario Sportivo di Torino Riccardo D'Elicio - La sfida tra i due atenei sulle rive del fiume Po è sempre molto sentita".