Libera & bella

Dicono che... “Libera & bella”, com’era soprannominato da giovane Luca Cordero di Monzemolo riecheggiando una famosa reclame dell’epoca, con la sua intervista piuttosto velenosa verso Stellantis e gli eredi Agnelli si sarà pure tolto qualche sassolino dalla scarpa, rigorosamente Tod’s, ma ha dato la stura ad antichi rancori, mai del tutto sopiti. E così ieri, già di prima mattina, qualche vecchio famiglio del Casato ha iniziato a diffondere via whatsapp le celebri parole di Cesare Romiti: “Abbiamo pescato, in Fiat, un paio di persone che pretendevano soldi per presentare qualcuno all’Avvocato. Uno dei due l’abbiamo mandato in galera, l’altro alla Cinzano”. Altri, riesumando la relazione con Edwige Fenech, hanno ricordato nottate turbolenti sotto il balcone della diva della commedia sexy in piazza Maria Teresa. Qualcuno, riferendo la leggenda per cui il manager sarebbe figlio “segreto” di Gianni Agnelli, arriva a sentenziare: “Che famiglia baraventana”.