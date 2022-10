Stellantis: Fim, importante rinnovare presto il contratto

"Pur essendo la situazione economica caratterizzata da un contesto di incertezza, riteniamo che concludere positivamente e in tempi brevi il confronto sul rinnovo del contratto significhi rafforzare l'importante sistema di relazioni sindacali alla base del Ccsl e poter affrontare con maggior forza le sfide che abbiamo di fronte". E' quanto sottolineano il segretario generale della Fim-Cisl, Roberto Benaglia, e il segretario nazionale della Fim-Cisl responsabile automotive, Ferdinando Uliano, dopo che è stata presentata la piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di lavoro di Stellantis, Iveco, Cnhi e Ferrari per il 2023-2026. La piattaforma delle richieste, "costruita in modo unitario con le altre organizzazioni sindacali, si pone l'obiettivo di tutelare il potere d'acquisto dei salari e di migliorare altri aspetti economici e normativi del contratto. E' prioritario - rimarcano - difendere i salari dall'inflazione". Benaglia e Uliano sottolineano inoltre la richiesta "di aprire un confronto in tutti gli stabilimenti sul tema degli investimenti e delle prospettive industriali e occupazionali".