Stellantis: Cirio, accordo Mirafiori frutto lavoro comune

"L'accordo che individua Mirafiori e Torino, e quindi il Piemonte, come hub del riciclo di Stellantis è il frutto di un lavoro che abbiamo fatto insieme, Comune e Regione, consapevoli che le buone politiche non hanno colore politico. Le abbiamo fatte insieme e continueremo a farle insieme". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo all'assemblea degli industriali di Torino, dove ha ricordato che domani sarà firmato Fesr che porterà in Piemonte un miliardo di euro dell'Europa. "Dobbiamo convergere su obiettivi comuni e realizzarli. L'atteggiamento lamentoso non è sufficiente, non basta dire qui è nata l'auto e bisogna investire, bisogna dimostrare che è conveniente farlo", ha osservato Cirio. "Tavares ci ha riconosciuto il pragmatismo. Io e il sindaco siamo di orientamenti diversi ma lavoriamo insieme".