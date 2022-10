Mi dispiace devo andare

Dicono che… sia diventato uno stillicidio. Prima gli eletti, ora anche i militanti: non passa giorno che Torino Bellissima, creatura con cui Paolo Damilano aveva tentato l’assalto a Palazzo civico, non perda qualche pezzo lungo la strada. E così in queste ore si è registrato l’addio della professoressa Claudia De Feo, coordinatrice del tavolo Cultura della lista, “uno dei pochi che funzionava” dice perfido un insider. La decisione è stata maturata dopo un incontro con il capogruppo in Comune Pierlucio Firrao, in cui, racconta la stessa De Feo nel suo commiato “ci siamo resi reciprocamente conto che la nostra collaborazione non ha più ragione d’essere”.