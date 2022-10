Stellantis: parte il 26 a Torino trattativa per contratto

Parte il 26 ottobre a Torino la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro di Stellantis, Cnh Industrial, Ferrari e Iveco, in scadenza a fine anno. La comunicazione è arrivata alle segreterie di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, che avevano chiesto l'incontro. Il primo incontro per l'avvio della trattativa è stato fissato alle ore 10 presso la sede dell'Unione Industriali di Torino. Oltre alle segreterie nazionali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri parteciperanno anche le delegazioni sindacali provenienti da tutti gli stabilimenti Italiani. "Giudichiamo positivamente - commentano i sindacati - la risposta immediata alla nostra richiesta d'incontro inviata nella giornata di ieri congiuntamente alla piattaforma delle richieste - dopo l'approvazione di quest'ultima da parte delle nostre Rsa. E' un segnale di attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori in un momento particolare e difficile sul piano economico e sociale che ci auguriamo venga confermato positivamente nel proseguo del negoziato".