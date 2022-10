Governo: Marsiaj, crei condizioni per tornare a crescere

"Abbiamo un premier, un governo con una maggioranza decisa. Voglio essere ottimista, come lo sono ogni volta che si forma un governo. Noi siamo neutrali, L'importante è che creino le condizioni perché si torni a crescere". Così Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriale di Torino, commenta la nascita del governo Meloni, a margine della presentazione della 25/a edizione di Luci d'Artista. "Bisogna concentrarsi su poche cose: tornare a crescere per creare lavoro per i nostri giovani. L'industria crea innovazione e rende attrattivo il territorio", ha detto Marsiaj. "Il senatore Gilberto Pichetto Fratin ha sempre dimostrato grande attenzione al territorio, alla manifattura e al made in Italy, ha sempre fatto molto per il nostro territorio, continuerà a farlo. Anche con Giorgetti e gli altri ministri ci sono le condizioni per lavorare bene insieme. Mi piace che abbiano messo l'accento sul Made in Italy".