Energia: Comuni Piemonte e Liguria alleati per risparmio

Comuni di Piemonte e Liguria alleati per il massimo risparmio energetico anche in vista delle luminarie natalizie. L'iniziativa riguarda Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia, nell'Alessandrino, Isola del Cantone e Ronco Scrivia in provincia di Genova che hanno scelto insieme l'illuminazione, rigorosamente a basso consumo, con le stesse caratteristiche e predisposto l'accensione ad orari stabiliti, tenendo spente le luci durante i periodi meno significativi e di notte. "Riaccendiamo il Natale nei nostri paesi con responsabilità, buon senso, ma soprattutto riaccendiamolo nei valori e nella voglia di interagire", spiegano dalle quattro amministrazioni. Intanto, a Mornese (Alessandria) il sindaco Simone Pestarino spegne una sessantina di lampioni e fari che illuminano i monumenti. "Una decisione difficile - sottolinea il primo cittadino - Sarà comunque garantita la sicurezza stradale e pubblica. Ci sarà un monitoraggio continuo, augurandoci che la situazione possa migliorare e, così, revocare il provvedimento".