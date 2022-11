Stellantis: previsioni confermate per l'intero anno

Stellantis conferma le previsioni per il 2022 con margine operativo rettificato a doppia cifra e flusso di cassa industriale positivo. Stellantis ha registrato nel terzo trimestre un aumento del 41% delle vendite globali di Bev rispetto allo stesso periodo dell'anno passato per un totale di 68 mila unità. In aumento anche le vendite di veicoli a basse emissioni (+21 mila unità rispetto all'anno precedente), per un totale di 112 mila unità nel terzo trimestre 2022.