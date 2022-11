La Maratona di Valle

Dicono che… rispetto a quella che lo attende per tentare di essere candidato nella corsa a governatore del Piemonte, la maratona di ieri è stata poco più di una corsetta. A New York Daniele Valle ha dimostrato di essere un corridore da lunghe distanze, riuscendo a tenere botta per 42 chilometri anche in una delle giornate più calde e afose vissute a novembre nella Grande Mela; riuscirà ora a destreggiarsi anche tra le impetuose correnti del Pd?