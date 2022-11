PALAZZO LASCARIS

Manco un soldo per il caro bollette,

ma oltre 6 milioni per le marchette

Una pista da sci a MondoleSki, un parcheggio a Borgomezzavalle (dov’è stato sindaco Preioni), un bagno per la Pro Loco di Zubiena. Così il Consiglio regionale del Piemonte stanzia un fiume di denaro nei feudi del centrodestra. Valle (Pd): "Lo spiegherete alla Corte dei Conti"

Il diavolo, come avverte Paulo Coelho, si nasconde nei dettagli. Così come le marchette s’annidano sempre nelle pieghe di bilanci e finanziarie, come la variazione da oltre 44 milioni che il Consiglio regionale del Piemonte sta discutendo da ieri. Con un emendamento, presentato oggi pomeriggio, i capigruppo di maggioranza, assieme al numero uno del parlamentino piemontese, Stefano Allasia, hanno concordato una serie di finanziamenti a favore di interventi, di varia entità, che riguardano guarda caso i bacini elettorali dei consiglieri della maggioranza di centrodestra. Respingendo la proposta delle opposizioni di stanziare, almeno una parte di questi soldi, a contrastare il caro bollette.

È l’emendamento 435 (QUI) che utilizza 6,6 milioni dei quasi 10 derivanti dall’avanzo prodotto da Palazzo Lascaris nel 2021. Capita così che a Lagnasco, minuscolo centro nel Cuneese con poco più di mille abitanti, vengano destinati 370mila euro per risistemare gli impianti sportivi del paese. Il sindaco di Lagnasco è Roberto Dalmazzo, colui che, sostenuto da tutto il centrodestra, ha sfidato Luca Robaldo alle ultime provinciali, uscendone sconfitto. E che dire dei 100mila euro finiti al Comune di Borgomezzavalle, 300 abitanti scarsi tra le montagne del Vco, per riqualificare un parcheggio? Che almeno sia a parziale ristoro di una comunità sventurata cui è toccato come sindaco l’attuale capogruppo della Lega Alberto Preioni. E poi c’è il Comune di Ceva che prende 20mila euro per sistemare un giardino botanico, quello di Montemale (meno di 300 anime) che ne ottiene 200mila per le opere di urbanizzazione della sua “borgata capoluogo”. Nel comprensorio sciistico di Artesina e Prato Nevoso (MondoleSki) c’era da fare una nuova pista di sci alpinismo: ci pensa la Regione con 100mila euro. Per fortuna sono avanzati anche 800mila euro che vanno a progetti per la rimozione dell’amianto negli edifici scolastici. Serve un nuovo bagno alla Pro Loco di Zubiena, in provincia di Biella? Ecco pronti 20mila euro, d'altra parte è il paese in cui risiede il consigliere leghista Michele Mosca che tentò in passato pure di diventarne sindaco.

Pare che siano stati in riunione tutto il giorno i tre capigruppo di maggioranza – Preioni della Lega, Paolo Ruzzola di Forza Italia e Paolo Bongioanni di Fratelli d’Italia – per trovare un accordo su tutti i finanziamenti da inserire in questo emendamento. Un “mega barchettone con gli avanzi del Consiglio regionale” lo definisce l’ex grillino Giorgio Bertola del Movimento 4 ottobre, il quale fa notare come lo scorso anno gli avanzi di gestione erano finiti quasi interamente all’edilizia scolastica. Critico anche il vicepresidente del Consiglio Daniele Valle (Pd), il quale invoca la Corte dei Conti giacché “molti di questi interventi sono finanziati e finanziabili con leggi sulle quali facciamo dei bandi”. “Come farete – si chiede Valle – a giustificare che la manutenzione di un marciapiede in un comune o di un lampione in un altro passa dall’individuazione puntuale di quel comune lì e non da un bando che magari è ancora aperto e ancora ha una graduatoria da scorrere?”.