Carichi residui

DDicono che… ci sia la corsa tra i parlamentari non eletti a ritagliarsi uno strapuntino o una prebenda attraverso i colleghi più fortunati che sono riusciti a tenersi lo scranno. Tra quanti potrebbero presto ottenere un contratto di consulenza ci sarebbero i leghisti Marzio Liuni ed Enrico Montani di cui si farebbero carico, ovviamente su mandato del segretario regionale Riccardo Molinari, il neo presidente della Commissione per le politiche europee Alessandro Giglio Vigna e il collega Alberto Gusmeroli, a capo delle Attività produttive. Persino Cesare Pianasso avrebbe qualche speranza di una consulenza in cambio, a quanto sembra, di lasciare la segreteria del partito nel Canavese.