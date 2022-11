Prima industrie: +16,2% ricavi 9 mesi, balzo utile e ordini

Prima Industrie, società che opera nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera e dei componenti elettronici per applicazioni industriali, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un fatturato consolidato pari a 327,1 milioni di euro, in crescita del 16,2% rispetto al 2021 e un risultato netto di 7,6 milioni (era di 1,6 milioni). Il portafoglio ordini è pari a 285,2 milioni (+51,8%), "L'andamento dei primi nove mesi dell'anno ha confermato un andamento positivo nei principali mercati di riferimento del Gruppo; in particolare il terzo trimestre 2022 è stato il più elevato di sempre sia in termini di fatturato che di acquisizione ordini. Ad oggi confermiamo dunque il trend positivo anche per l'ultima parte dell'anno, tanto in termini di ricavi che di redditività. L'ottimo portafoglio ordini (cresciuto a circa 303 milioni di euro al 31 ottobre) ci consente di affrontare con tranquillità l'anno 2023, sebbene permangano a livello macroeconomico e politico forti instabilità legate ai costi dell'energia, agli approvvigionamenti nonché al conflitto Russia-Ucraina" commenta il presidente della società, Gianfranco Carbonato.