Sindaco condannato: Valle (Pd), no a capri espiatori

"Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, e agli assessori Diemoz e Schialvino. Auspico che nei prossimi gradi di giudizio si possano chiarire le loro effettive responsabilità, perché non possiamo accettare che gli amministratori diventino a prescindere i capri espiatori di tutti gli eventi tragici che colpiscono i territori dei Comuni". Così il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Daniele Valle, sulla condanna inflitta oggi dal tribunale di Ivrea al sindaco e ai due assessori di Rivarolo per omicidio colposo, in relazione alla morte di Guido Zabena, il 51enne annegato mentre tentava, in auto, di percorrere il sottopasso ferroviario allagato tra Rivarolo e Feletto. "È il momento che il Parlamento riformi la normativa che regola le funzioni degli amministratori locali, accogliendo le indicazioni che anche il Consiglio regionale del Piemonte ha formulato. Non dimentico il dolore dei familiari di Zabena: sono loro vicino e devono trovare giustizia ma non credo che addossare le colpe a chi amministra possa considerarsi una risposta moralmente e giuridicamente appropriata".