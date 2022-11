Salvati i pesci che rischiavano asfissia nel rio di Chivasso

Tecnici Arpa e della Vigilanza faunistica della città Metropolitana di Torino sono intervenuti oggi per mettere in salvo i pesci agonizzanti nel torrente Orchetto, affluente del Po, nel territorio del Comune di Chivasso. Dopo le analisi di laboratorio dei giorni scorsi, che hanno escluso la presenza di inquinanti chimici, è stato accertato i pesci rischiavano l'asfissia a causa della mancanza di ossigeno nell'acqua del rio. I tecnici hanno quindi recuperato circa due tonnellate di carpe, tinche e pesci gatto che sono stati liberati nel Po. Subito dopo è stata installata una rete per evitare che, in futuro, i pesci restino nuovamente intrappolati nel canale.